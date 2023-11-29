Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне

В подконтрольном Киеву городе Херсоне раздались взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

«Взрывы слышны в прибрежных районах города», — написал он.

28 ноября Роман Мрочко заявлял о мощных взрывах в Херсоне.

До этого власти Украины заявили о повреждении заводов в Херсоне. Как указано в заявлении, инфраструктурные объекты оказались повреждены в результате ночных ударов по населенному пункту.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.