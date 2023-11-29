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Экс-советник Кучмы назвал последствия продления военного положения на Украине

Соскин: продление военного положения на Украине может привести к катастрофе

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Gleb Garanich/Reuters

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала заявил, что распоряжение президента страны Владимира Зеленского продлить военное положение в стране приведет к катастрофе.

«Продление военного положения ведет к худшим, более тяжелым, катастрофическим результатам», — сказал он.

Соскин подчеркнул, что украинская власть идет по пути в пропасть.

По его мнению, ситуация в зоне боевых действий для украинской армии складывается очень тяжело. При этом, указал бывший советник Кучмы, даже западные союзники Украины стали признавать провал контрнаступления Вооруженных сил Украины.

До этого Олег Соскин заявил, что блокада украинско-польской границы может вылиться в военный конфликт. Также он заявлял, что все системы противовоздушной обороны (ПВО) Киева работали на пределе возможностей во время массированной атаки беспилотников, произошедшей 25 ноября.

Ранее на Украине заявили о создании коалиции по противовоздушной обороне.

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