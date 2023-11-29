Израиль намерен вести боевые действия в Газе до победного конца

Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, как только закончится пауза для возвращения заложников. Об этом заявил в среду премьер страны Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации, его слова приводит ТАСС.

«В последние несколько дней я слышу вопрос — вернется ли Израиль к боевым действиям после того, как этот этап возвращения наших похищенных будет исчерпан? Я отвечаю однозначно — да», — заявил Нетаньяху

Премьер отметил, что за время прошедшее с начала перемирия Израиль добился очень больших успехов. Возвращение десятков похищенных заложников еще неделю назад это могло показаться фантастикой, сказал Нетаньяху.

По его словам, Израиль не может не вернуться к борьбе до победного конца.

«Это моя политика, за ней стоит весь кабинет министров, за ней стоит все правительство, за ней стоят солдаты, за ней стоит народ. Именно это мы и будем делать», – подчеркнул Нетаньяху.

До этого глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Израиль продолжит войну с ХАМАС в секторе Газа.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вписал свое имя в историю как палач сектора Газа.