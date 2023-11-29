Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom заявил, что большие потери в рядах украинской армии ставят под угрозу будущее страны.

Он отметил, что есть достаточно видеодоказательств, что в зоне боевых действий находятся украинские женщины, в том числе беременные.

«Это просто ужас, они буквально жертвуют своим будущим. Не только будущим этих женщин, но и способностью украинского народа продолжать свой род», — сказал Джонсон.

Аналитик также напомнил о ситуации, когда правда о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) просочилась наружу, но в офисе президента Украины потребовали отозвать отчет с данными.

До этого украинское издание «Страна» сообщало, что в Днепре повестку в украинскую армию выписали 86-летней женщине, ранее эвакуированной из Артемовска в мае 2022 года. Внучка пожилой женщины записала видео, на котором показала паспорт своей бабушки — повестка пришла Горностаевой Жанне Владимировне, которая родилась 21 января 1937 года.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.