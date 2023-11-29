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Посол Израиля в РФ рассказал, сколько россиян остаются в плену ХАМАС

Посол Израиля в России рассказал о оставшихся в плену ХАМАС 7 россиянах

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви сообщил, что по его данным в плену у палестинского движения ХАМАС остаются семь граждан Российской Федерации, передает РИА Новости.

«Восемь, включая молодого человека, которого освободили. Поэтому сейчас — семь человек», — сказал он.

Посол подчеркнул, что он находится в постоянном контакте с российской стороной по ситуации с заложниками, включая тех, кто имеет российский паспорт.

До этого газета Times of Israel сообщала, что израильская канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху получила список заложников, которых палестинское движение ХАМАС планирует освободить 29 ноября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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