В НАТО призвали не недооценивать Россию в преддверии зимы

Украине и НАТО необходимо готовиться к долгим и тяжелым боям, чтобы «отбросить русских». Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина — НАТО в Брюсселе заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Мы должны готовиться к долгим и трудным боям, чтобы отбросить русских», — сказал он.

Столтенберг призвал «не недооценивать Россию», поскольку российская армия имеет «значительный запас ракет».

До этого Йенс Столтенберг заявлял, что Украина и НАТО должны готовиться к длительным и сложным боям с российскими войсками.

29 ноября в Брюсселе проходило заседание Совета Украина — НАТО, на котором обсуждается процесс сближения Украины с Североатлантическим альянсом.

По имеющимся сведениям, НАТО предполагает предложить Киеву в качестве замены плана действий по членству в альянсе более щадящую и короткую ежегодную национальную программу.

Ранее НАТО и Украина договорились сотрудничать по подготовке военных.