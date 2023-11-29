В НАТО призвали не недооценивать Россию в преддверии зимы

Украине и НАТО необходимо готовиться к долгим и тяжелым боям, чтобы «отбросить русских». Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина — НАТО в Брюсселе заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
«Мы должны готовиться к долгим и трудным боям, чтобы отбросить русских», — сказал он.
Столтенберг призвал «не недооценивать Россию», поскольку российская армия имеет «значительный запас ракет».
До этого Йенс Столтенберг заявлял, что Украина и НАТО должны готовиться к длительным и сложным боям с российскими войсками.
29 ноября в Брюсселе проходило заседание Совета Украина — НАТО, на котором обсуждается процесс сближения Украины с Североатлантическим альянсом.
По имеющимся сведениям, НАТО предполагает предложить Киеву в качестве замены плана действий по членству в альянсе более щадящую и короткую ежегодную национальную программу.
Ранее НАТО и Украина договорились сотрудничать по подготовке военных.