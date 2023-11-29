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Глава корпуса НАТО оценил действия ВС РФ в ходе украинского конфликта

Командующий корпусом НАТО признал, что не может назвать армию РФ слабой

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российская армия не показывает слабость в ходе боевых действий на Украине, у нее другой подход к военным операциям и командованию. Об этом заявил командующий Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Зандрарт в интервью испанской газете El Mundo, передает РИА Новости.

По его словам, в НАТО наблюдают достаточно традиционный подход ВС РФ, которые делают сильный упор на артиллерию и высокой концентрацией наземных сил.

«С нашей точки зрения, это не говорит о том, что российская армия слаба, а скорее о том, что у нее иной подход к операциям, а также к командованию и контролю», — цитирует его агентство.

Он считает, что российские войска «учатся с сильным желанием выйти победителем».

29 ноября украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины являются сильнейшей армией в Европе.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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