В МИД РФ подозревают Запад в подготовке потенциальных «военных авантюр» в Черном море

Заявления Владимира Зеленского о том, что Запад предоставит Украине военные корабли для якобы охраны судов с зерном, говорит о том, что милитаризация республики продолжается под любым предлогом. Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По мнению дипломата, заявленная цель об охране военными кораблями судов, перевозящих зерно, — это абсолютное прикрытие для потенциальных военных авантюр Украины и ее западных союзников акватории Черного моря.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Запад предоставит Украине военные корабли для охраны судов, проходящих по «зерновому коридору» в Черном море. Договоренность об этом уже достигнута. Он также анонсировал получение Киевом «очень мощных» систем ПВО для защиты Одесской области — через ее порты вывозится украинское зерно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.