Беспилотник в Подольске был сбит в районе деревни Борисовка

Обломки летевшего к Москве беспилотника, сбитого системами ПВО в Подольске, упали в районе деревни Борисовка. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, написал Артамонов, на территории падения обломков БПЛА разрушений и пострадавших нет.

Он подчеркнул, что в настоящее время на месте работают экстренные службы.

Утром 29 ноября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны в в городском округе Подольск удалось нейтрализовать беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы.

О нейтрализации беспилотника также сообщило российское Минобороны. По его данным, БПЛА самолетного типа был нейтрализован в 7:30 мск.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.