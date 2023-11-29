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Собянин: летевший к Москве беспилотник сбит в районе Подольска

Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА

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РИА Новости

Силами противовоздушной обороны (ПВО) утром 29 ноября удалось нейтрализовать беспилотный летательный аппарат, двигавшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, дрон был сбит в городском округе Подольск. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, уточнил Собянин.

На этой неделе издание «Украинская правда» сообщало, что военная разведка Украины спланировала массированный удар беспилотниками по российским регионам в ночь на 26 ноября в ответ на атаку БПЛА на Киев накануне.

Источник издания утверждал, что около 35 дронов были выпущены по объектам Москвы и области, а также в Туле и в Смоленске по военным объектам или объектам, которые касаются военного производства.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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