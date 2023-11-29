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Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 40 военных

МО: ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 40 человек

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Reuters

Группировка войск «Центр» успешно атаковала скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Торского и Григоровки Донецкой народной республики. Армейская авиация и артиллерия группировки нанесли поражение противнику, причинив потери до 40 военнослужащих и два пикапа, пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александр Савчук.

Отмечается, что подразделения группировки «Центр» продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции на Краснолиманском направлении.

До этого сообщалось, что украинские войска за сутки потеряли до 280 человек на одном только Краснолиманском направлении в зоне СВО.

Также танкистами башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза Сергея Зорина в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении был уничтожен район размещения и склад боеприпасов украинских войск.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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