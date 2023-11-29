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Иранский дрон пролетел в Персидском заливе рядом с атомным авианосцем США

Иранский беспилотник в Персидском заливе пролетел рядом с атомным авианосцем США

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Wikimedia Commons

Американские военные обнаружили пролетевший рядом со своим авианосцем в Персидском заливе иранский дрон. Об этом, ссылаясь на неназванного чиновника, сообщает телеканал Fox News.

По имеющимся данным, иранский беспилотный летательный аппарат пролетел мимо атомного авианосца «Эйзенхауэр». Авианосец в этом момент находился в международных водах. Отмечается, что иранский дрон, совершая полет, проигнорировал неоднократные предупреждения военных США. Вашингтон назвал непрофессиональным и небезопасным такое поведение иранской стороны.

Ранее Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил Соединенных Штатов сообщило, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Эйзенхауэр» вошла в воды Персидского залива.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон намерен предпринимать активные попытки сдерживания любой возможной агрессии против Израиля.

Ранее США провели испытания на ядерном полигоне.

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