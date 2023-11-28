Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Польские военные советники отправятся в Финляндию для помощи в охране границы с Россией

Польша отправит военных советников в Финляндию для помощи в охране границы

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что Варшава собирается направить группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы с Россией. Об этом, ссылаясь на страницу чиновника в социальной сети X, сообщает РИА Новости.

По словам Сиверы, одним из итогов визита финского президента Саули Ниинисте в Польшу является официальный запрос об оказании поддержки Финляндии в связи с «гибридной атакой» на границу.

Сивера отметил, что Варшава положительно отреагирует на просьбу Хельсинки. Польские военные советники выедут в Финляндию, где на месте окажут содействие в охране границы с Россией.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что закрывая последний контрольно-пропускной пункт на границе с Россией, Финляндия только делает хуже своим собственным гражданам.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий