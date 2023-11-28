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Европа выделила почти €200 млн на подготовку солдат ВСУ

Совет ЕС дополнительно выделил €194 млн на подготовку украинских солдат

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Alina Smutko/Reuters

Европейский союз (ЕС) выделил дополнительные средства в размере почти €200 млн на подготовку украинских солдат. Об этом сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.

«Сегодня совет принял решение предоставить дополнительное финансирование для обучения украинских вооруженных сил в рамках военной тренировочной миссии ЕС для Украины — EUMAM Ukraine. Денежная сумма увеличена еще на €194 млн», — говорится в заявлении.

В представительстве также отметили, что теперь общая сумма, выделенная ЕС на подготовку солдат ВСУ, составляет €255 млн.

По информации Совета, целью сегодняшнего решения является продолжение наращивания потенциала ВСУ с учетом растущего объема и сложности учебной программы для военных.

Уточняется, что с момента запуска тренировочной миссии обучение прошли более 34 тыс. украинских солдат.

Известно, что несколько десятков тысяч украинских солдат прошли военную подготовку на базах в Великобритании с июня 2022 года. С тренировками бойцам ВСУ помогали и датские инструкторы.

Ранее командующий ВСУ Наев предупредил о подготовке к расширению конфликта с Россией.

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