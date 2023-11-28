В МИД РФ оценили вероятность войны в космосе из-за спутника КНДР

МИД России не считает запуск Северной Кореей военного спутника шагом в гонке вооружений и не видит роста рисков потенциального противостояния в космосе, заявил замглавы дипломатического ведомства Сергей Рябков. Его слова приводит «Интерфакс».

«Спутник дистанционного зондирования Земли в военных целях — это не оружие. Это не элемент — извините за термин, который не рекомендуется употреблять в официальном российском лексиконе — не элемент «вепонизации» космоса», – пояснил дипломат.

При этом он добавил, что Россия предлагает всем странам, в том числе и КНДР, взять на себя обязательства о неразмещении оружия в космосе.

«Мы предлагаем всем странам, всем членам международного сообщества присоединиться к политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе», — сказал Рябков.

Замминистра отметил, что Москва довольна тем, что более 30 стран уже официально поддержали эту инициативу, и рассчитывает, что их количество будет расти.

22 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии с запуска разведывательного спутника «Маллиген-1».

Позже в Северной Корее заявили, что спутник КНДР смог сделать снимки Белого дома и Пентагона.

Ранее в Японии признали, что КНДР добилась прогресса в своих ракетных технологиях.