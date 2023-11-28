Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ оценили вероятность войны в космосе из-за спутника КНДР

Рябков: запуск военного спутника КНДР не является элементом гонки вооружений

close
100%
KCNA/Reuters

МИД России не считает запуск Северной Кореей военного спутника шагом в гонке вооружений и не видит роста рисков потенциального противостояния в космосе, заявил замглавы дипломатического ведомства Сергей Рябков. Его слова приводит «Интерфакс».

«Спутник дистанционного зондирования Земли в военных целях — это не оружие. Это не элемент — извините за термин, который не рекомендуется употреблять в официальном российском лексиконе — не элемент «вепонизации» космоса», – пояснил дипломат.

При этом он добавил, что Россия предлагает всем странам, в том числе и КНДР, взять на себя обязательства о неразмещении оружия в космосе.

«Мы предлагаем всем странам, всем членам международного сообщества присоединиться к политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе», — сказал Рябков.

Замминистра отметил, что Москва довольна тем, что более 30 стран уже официально поддержали эту инициативу, и рассчитывает, что их количество будет расти.

22 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии с запуска разведывательного спутника «Маллиген-1».

Позже в Северной Корее заявили, что спутник КНДР смог сделать снимки Белого дома и Пентагона.

Ранее в Японии признали, что КНДР добилась прогресса в своих ракетных технологиях.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий