В Белоруссии модернизируют объекты тыла для совместной с РФ группировки войск

Совет министров Белоруссии одобрил проект программы Союзного государства по модернизации объектов тылового обеспечения региональной группировки войск двух стран. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале республики.

«Одобрить проект программы Союзного государства «Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации» на 2023–2027 годы», — говорится в документе.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

26 ноября министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о создании единой системы противовоздушной обороны стран ОДКБ.

До того Шойгу заявлял о важности стратегического партнерства России и Белоруссии. По словам министра, сейчас стратегическое партнерство России и Белоруссии особенно важно, так как обстановка у границ Союзного государства резко обострилась из-за враждебности НАТО.

Президент Абхазии Аслан Бжания высказался об участии в Союзном государстве.