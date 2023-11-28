Американские журналисты удивились использованию ВСУ пулеметов времен Первой мировой войны

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют на поле боя пулеметы системы Максима. Об этом сообщил американский журнал Business Insider.

Журналисты обратили внимание на фотографии в соцсетях, на которых запечатлели спарку «Максимов», которую установили в пикап. При этом издание отметило, что такие пулеметы разработали еще до Первой мировой войны в начале XX века.

Корреспонденты предположили, что украинские бойцы таким образом пытаются бороться с беспилотниками Вооруженных сил РФ.

До этого другое американское издание Wall Street Journal сообщало, что ситуация на фронте может ухудшиться для ВСУ этой зимой и это вызывает беспокойство у европейских чиновников.

По данным журнала, ВСУ потеряли много бойцов и боеприпасов в ходе обороны Артемовска (Бахмута) и контрнаступления, поэтому страдают от нехватки личного состава и снарядов. Среди других факторов, которые могут пошатнуть положение украинских войск, выделили неэффективную систему призыва.

Ранее на Западе оценили эффективность истребителей РФ против морских дронов ВСУ.