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Американские журналисты удивились использованию ВСУ пулеметов времен Первой мировой войны

BI: ВСУ используют пулеметы Максима времен Первой мировой войны против БПЛА РФ

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Global Look Press

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют на поле боя пулеметы системы Максима. Об этом сообщил американский журнал Business Insider.

Журналисты обратили внимание на фотографии в соцсетях, на которых запечатлели спарку «Максимов», которую установили в пикап. При этом издание отметило, что такие пулеметы разработали еще до Первой мировой войны в начале XX века.

Корреспонденты предположили, что украинские бойцы таким образом пытаются бороться с беспилотниками Вооруженных сил РФ.

До этого другое американское издание Wall Street Journal сообщало, что ситуация на фронте может ухудшиться для ВСУ этой зимой и это вызывает беспокойство у европейских чиновников.

По данным журнала, ВСУ потеряли много бойцов и боеприпасов в ходе обороны Артемовска (Бахмута) и контрнаступления, поэтому страдают от нехватки личного состава и снарядов. Среди других факторов, которые могут пошатнуть положение украинских войск, выделили неэффективную систему призыва.

Ранее на Западе оценили эффективность истребителей РФ против морских дронов ВСУ.

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