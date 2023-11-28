Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные поразили две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка на Донецком направлении.

По словам Астаьфева, подразделения группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе населенных. Всего на Донецком направлении украинские войска потеряли до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты.

Астафьев также указал, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометы калибра 120 мм в районе населенных пунктов Клещеевка и Верхнекаменское.

26 ноября Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Восток» за сутки отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Южно-Донецком направлении. В ведомстве уточнили, что пехоту поддерживала авиация и артиллерия. Российские бойцы отразили атаку штурмовой группы 72-й мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) и улучшили положение по переднему краю.

26 ноября появились кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ дроном-камикадзе. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, уничтожить объект, который был спрятан в лесу, удалось операторам БПЛА. Они ликвидировали орудие с помощью дрона-камикадзе.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.