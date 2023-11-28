Спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона

Снимки Белого дома и Пентагона в США сделал разведывательный спутник КНДР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что со снимками уже ознакомился лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее министерство обороны Японии заявило об обнаружении объекта на орбите Земли, который, возможно, является спутником КНДР.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее сообщило об успешном запуске разведывательного спутника КНДР под названием «Маллигён-1», который был выведен на орбиту. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил ученых, инженеров и работников, принимавших участие в этом проекте.

21 ноября 2023 года в 22:42:28 по пхеньянскому времени (13:42:28 UTC) на Полигоне запусков спутников Сохэ был выполнен успешный пуск ракеты-носителя нового типа «Чхоллима-1».

Выведение прошло успешно, и через 705 секунд после старта, в 22:54:13, разведывательный спутник «Маллигён-1» был доставлен на близкую к расчетной солнечно-синхронную орбиту с параметрами: наклонение – 97,43°; минимальная высота – 492,9 км; максимальная высота – 512,2 км; период обращения – 94,67 мин.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».