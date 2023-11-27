В ОЗХО заявили о применении химоружия Киевом

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский обвинил украинские спецслужбы в применении химоружия против руководителей присоединившихся к России в 2022 году регионов. Заявление было сделано им на заседании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), где чиновник возглавляет российскую делегацию, передает РИА Новости.

Сообщается, что против новых властей применялись «токсичные химикаты и психотропные вещества».

Также чиновник заявил, что у России есть неопровержимые доказательства существования поставок токсичных химикатов на Украину из США и союзных Штатам стран.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины применяют химическое оружие на Артемовском и Донецком направлениях. Гагин добавил, что ВСУ используют хлорпикрин. По его словам, перед симптомами отравления военные почувствовали специфический запах в воздухе.

Ранее у проникших в Израиля членов палестинского движения ХАМАС обнаружили инструкции по изготовлению химического оружия.