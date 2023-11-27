Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Верховной раде потребовали наказать руководство ВСУ за провал контрнаступления

Депутат Верховной рады Безуглая потребовала наказания для генералитета ВСУ

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая потребовала, чтобы главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и весь генералитет ВСУ понесли наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления, передает РИА Новости.

По ее словам, ВСУ не хватает независимой системы оценки эффективности проводимых операций, и все попытки, которые они предпринимают, чтобы провести такую оценку, наталкиваются на внутреннее сопротивление.

«Ни один генерал не наказан. Речь идет не о том, чтобы не посадить, мы как раз сделали всем военнослужащим законодательно «боевой иммунитет», а о том, что снимают десятки комбригов, но ни один генерал в результате служебного расследования не был понижен», — написала Безуглая.

Она добавила, что Украина должна менять армию, чтобы победить.

Накануне Безуглая, ссылаясь на дискуссию с неназванными военными, высказала мнение, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку.

Позже представитель президента Украины, народный депутат Федор Вениславский заявил, что Безуглая может угрожать безопасности страны.

Почему в Раде озаботились планами Залужного на следующий год и при чем тут Зеленский — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий