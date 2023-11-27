В Верховной раде потребовали наказать руководство ВСУ за провал контрнаступления

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая потребовала, чтобы главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и весь генералитет ВСУ понесли наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления, передает РИА Новости.

По ее словам, ВСУ не хватает независимой системы оценки эффективности проводимых операций, и все попытки, которые они предпринимают, чтобы провести такую оценку, наталкиваются на внутреннее сопротивление.

«Ни один генерал не наказан. Речь идет не о том, чтобы не посадить, мы как раз сделали всем военнослужащим законодательно «боевой иммунитет», а о том, что снимают десятки комбригов, но ни один генерал в результате служебного расследования не был понижен», — написала Безуглая.

Она добавила, что Украина должна менять армию, чтобы победить.

Накануне Безуглая, ссылаясь на дискуссию с неназванными военными, высказала мнение, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку.

Позже представитель президента Украины, народный депутат Федор Вениславский заявил, что Безуглая может угрожать безопасности страны.

Почему в Раде озаботились планами Залужного на следующий год и при чем тут Зеленский — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

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