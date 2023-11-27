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Авиация уничтожила на Херсонском направлении блиндажи и личный состав ВСУ

Су-34 уничтожили на Херсонском направлении блиндажи и личный состав ВСУ

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России на Херсонском направлении уничтожили блиндажи и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ. Военное ведомство предоставило агентству соответствующие кадры.

Как говорится в сообщении, во время одного из вылетов экипажи этих самолетов авиационными бомбами уничтожили блиндажи, личный состав и технику ВСУ на данном направлении.

По словам летчика Су-34, экипажи получили координаты цели, выполнили необходимые расчеты, оценили рельеф местности, произвели полет по маршруту на предельно малых высотах, осуществили разгон скорости за несколько километров до цели, набрали высоту бомбометания, сбросили бомбу, ушли на предельно малые высоты и вернулись на аэродром.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что авиация Вооруженных сил РФ уничтожила семь безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.

До этого стало известно, что российская авиация ликвидировала пункт управления 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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