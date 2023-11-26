Украинцы должны знать правду о ситуации на фронте. С таким заявлением выступил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

Он рассказал, что на Украине в последнее время обещали победу, говорили, что «русские выдохлись», и у них больше нет ракет, так как экономика РФ пришла в упадок.

«Говорили же такое? Да, говорили. <…> Но это все произошло на самом деле? Нет», — отметил экс-генерал ВСУ.

Кривонос предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сменить автора, который пишет ему несоответствующие действительности речи о ситуации на фронте.

25 ноября экс-генерал ВСУ признал, что российские средства РЭБ оказывают сильное давление на солдат.

Накануне украинцам в прямом эфире раскрыли число не вернувшихся с фронта солдат ВСУ. Бегущую строку с этой информацией запустили в эфире во время национального телемарафона. Через некоторое время ее удалили, и украинский телеканал «1+1» извинился за «опечатку».

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.