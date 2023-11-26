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Военный эксперт высказался о доработке ВСУ зенитных ракет С-200

Военный эксперт Кнутов: сбитые ракеты С-200 доработаны ВСУ, но остаются уязвимыми

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Amir Kholousi/ISNA/AP

Несмотря на то, что сбитые над Азовским морем ракеты С-200, вероятно, доработаны американцами, они остаются уязвимыми для российских сил ПВО. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Дальность полета ракеты может достигать 600 километров, поражает цели на высотах до 40 километров. Особенность комплекса в том, что там используется полуактивная головка самонаведения (…) и ракета по этому [отраженному от земли] сигналу наводится точно в цель», — объяснил он.

Кнутов выразил мнение, что с помощью американцев ВСУ доработали боевую осколочно-фугасную часть ракеты, а система наведения, вероятно, получила возможность выходить на цель по сигналу GPS. При этом С-200 остается уязвимой для современных комплексов ПВО в силу физических размеров (длина около 11 метров) и того факта, что ракета полностью изготовлена из металла и поэтому хорошо видна на радарах.

Ракетная система С-200 была разработана в СССР более 50 лет назад, комплекс поступил на вооружение в 1967 году.

26 ноября Минобороны сообщило, что над акваторией Азовского моря были сбиты две переоборудованные зенитные украинские ракеты С-200.

Тогда же сообщалось, что Украина нанесла массированный удар дронами по регионам РФ после обещания отомстить за налет на Киев.

Ранее губернатор Тульской области сообщил о падении беспилотника на жилой дом.

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