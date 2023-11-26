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Минобороны России сообщило о нескольких сбитых украинских самолетах

Минобороны России: российские средства ПВО за сутки сбили три самолета ВСУ

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Alexander Ermochenko/AP

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три самолета Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Два Су-27 в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка в Херсонской области, а также самолет МиГ-29 в районе Пятихаток в Днепропетровской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого Минобороны России сообщало, что системы противовоздушной обороны РФ сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Смоленской, Тульской и Брянской областями. Таким образом, общее количество украинских беспилотников, сбитых в российских регионах ночью и утром 26 ноября, увеличилось до 24.

До этого военное ведомство заявляло об уничтожении нескольких беспилотников в воздушном пространстве Московской, Брянской, Тульской и Калужской областей. На тот момент речь шла об 11 сбитых дронах.

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых ВС РФ беспилотников ВСУ.

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Операция на Украине
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