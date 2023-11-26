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ВСУ снова обстреляли ракетами Макеевку

СЦКК: по Макеевке выпущены три ракеты РСЗО

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Cpl Jamie Peters RLC./Wikimedia Commons

В ночь на 26 ноября ВСУ обстреляли Макеевку тремя ракетами из систем залпового огня. Об этом сообщил Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03.10 — населенный пункт Макеевка: выпущено три ракеты из РСЗО», — говорится в публикации.

О типе снарядов ракетных систем залпового огня и последствиях ударов не сообщается.

Кроме того, обстрелам артиллерии калибра 155 мм подверглись населенные пункты Кураховка и Карловка, село Желанное Первое, а также Куйбышевский, Петровский, Кировский и Киевский районы Донецка.

26 ноября сообщили, что половина Донецка и Мариуполь обесточены.

Днем ранее в больницу Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ доставили подростка.

Ранее Белгородский губернатор впервые за полгода заявил об отсутствии обстрелов за сутки.

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