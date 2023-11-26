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В ФРГ рассказали, сколько дней сможет воевать немецкая армия

Депутат Вадефуль: армия Германии сможет выдержать всего два дня боев

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Fabrizio Bensch/Reuters

Бундесвер (армия Германии) в своем текущем состоянии сможет выдержать всего два дня боев. Об этом заявил замглавы фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге (немецкий парламент), эксперт по вопросам обороны Йохан Вадефуль.

«Основные воинские части могут выдержать максимум два дня в бою. Это в целом катастрофический результат», — приводит РИА Новости цитату Вадефуля из интервью агентству DPA.

Депутат также прокомментировал слова глава минобороны Германии Бориса Писториуса, который заявлял, что ФРГ стоит быть готовой к войне. По словам Вадефуля, люди, подобные Писториусу, должны заботиться о том, чтобы уберечь армию от «плохого положения дел», однако пока наблюдается обратная ситуация.

Также эксперт заметил, что немецкая армия до сих пор не получила компенсацию в виде вооружений за поставки орудий и боеприпасов Украине. В связи с этим Вадефуль сомневается, что ФРГ сможет отчитаться перед НАТО о формировании новой боеспособной дивизии через два года, как было заявлено.

Наконец, депутат предложил ввести в Германии всеобщую воинскую повинность, отметив, что в ином случае страна не сможет обеспечить эффективную оборону.

По состоянию на сегодняшний день ФРГ — второй ключевой поставщик оружия Киеву после США. Суммарный объем помощи украинцам со стороны Германии превышает €25 млрд.

Ранее глава крупнейшего сталепроизводителя ФРГ предупредил о риске деиндустриализации.

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