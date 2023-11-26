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Байден и эмир Катара провели телефонный разговор

Президент США и эмир Катара обсудили проблемы сделки Израиля и ХАМАС

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Abed Sabah/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани обсудили проблемы сделки Израиля и ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой Белого дома.

«Лидеры обсудили трудности в реализации сделки и механизмы скорейшего устранения этих трудностей», — заявили в Белом доме.

Кроме эмира Катара, в общении сторон также принимал участие премьер-министр арабского государства, Мухаммед бен Абдель Рахман Аль-Тани. Стороны обсуждали проблемы гуманитарной паузы и обмена заложниками между сектором Газа и Израилем.

Также стороны договорились продолжать контакты для того, чтобы сделка Израиля и ХАМАС была выполнена в полном объеме.

До этого задержку освобождения заложников преодолели при участии Катара и Египта.

По словам официального представителя МИД Катара Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари, будут освобождены 39 палестинских гражданских лиц, а Газу покинут 13 израильских заложников и семь иностранцев.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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