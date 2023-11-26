В зону проведения СВО направился спецборт с добровольцами

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале объявил о вылете специального воздушного судна с добровольцами из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Вылетел очередной спецборт с добровольцами», — сообщил он.

По информации Кадырова, военные приехали в столицу Чеченской Республики из разных регионов страны для последующего участия в боевых действиях в рамках спецоперации. Он также добавил, что все они перед отправкой на фронт прошли боевую подготовку в Российском университете спецназа в чеченском городе Гудермес.

Кадыров выразил гордость за будущих бойцов, вышедших на «сложный, но благородный путь».

«Вставать на защиту рубежей Родины в сложное время — первостепенный долг ее граждан», — заключил глава региона.

До этого Кадыров сообщал, что бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России отправлены в зону спецоперации на Украине.

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Ранее Виктор Бут заявил о поддержке российской спецоперации на Украине.