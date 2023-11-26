Под Киевом слышны взрывы, звучат сирены воздушной тревоги

Под Киевом прозвучали взрывы, зона воздушной тревоги на Украине также распространилась на Киевскую область. Об этом свидетельствуют данные украинского министерства цифровой трансформации и сообщения локальной газеты «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Взрывы в Киевской области», — указывается в сообщении.

Согласно информации издания, к украинской столице приближаются ударные беспилотники.

Кроме того, звуки взрывов раздались в городе Черкассы Черкасской области республики.

Накануне в Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.