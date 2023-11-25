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Политолог заявил, что положение Украины будет ухудшаться из-за мощного ВПК России

Экс-советник Кучмы Соскин: положение Украины ухудшится из-за мощного ВПК России

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Водник/Wikimedia

Ситуация на Украине будет только ухудшаться, так как страна не производит необходимого количества оружия, в отличие от российского ВПК. С таким заявлением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Будет еще хуже», — отметил политический аналитик.

Он обратил внимание, что в России заводы работают сутками, выпуская танки, реактивные системы залпового огня, артиллерию и боеприпасы. А на Украине оружие и снаряды «практически не производятся».

Соскин обратил внимание, что несмотря на то, что у России накапливается военная мощь, Москва не отказывается от переговоров.

19 ноября экс-советник Кучмы рассказал об успешной тактике ВС РФ на Украине. По его словам, российские ракеты и беспилотники поражают все, что было выбрано целью. Также Соскин уверен, что в Киеве рассказывают о ликвидации российских дронов, которые летели к военной инфраструктуре. Хотя на самом деле речь идет о беспилотниках, которые отвлекают украинскую ПВО.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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