Политолог заявил, что положение Украины будет ухудшаться из-за мощного ВПК России

Ситуация на Украине будет только ухудшаться, так как страна не производит необходимого количества оружия, в отличие от российского ВПК. С таким заявлением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Будет еще хуже», — отметил политический аналитик.

Он обратил внимание, что в России заводы работают сутками, выпуская танки, реактивные системы залпового огня, артиллерию и боеприпасы. А на Украине оружие и снаряды «практически не производятся».

Соскин обратил внимание, что несмотря на то, что у России накапливается военная мощь, Москва не отказывается от переговоров.

19 ноября экс-советник Кучмы рассказал об успешной тактике ВС РФ на Украине. По его словам, российские ракеты и беспилотники поражают все, что было выбрано целью. Также Соскин уверен, что в Киеве рассказывают о ликвидации российских дронов, которые летели к военной инфраструктуре. Хотя на самом деле речь идет о беспилотниках, которые отвлекают украинскую ПВО.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.