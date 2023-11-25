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Армия Израиля сбила ракету, выпущенную со стороны Ливана

Армия Израиля сбила выпущенную с территории Ливана ракету класса «земля-воздух»

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Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Военные Израиля смогли сбить ракету класса «земля — воздух», которая была выпущена со стороны Ливана по беспилотнику. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что израильские военные не смогли попасть по беспилотнику и он смог продолжить миссию. Однако после этого Израиль поднял в небо самолеты и нанес удар по инфраструктуре движения «Хезболла».

Ранее сообщалось, что в Ливане ликвидировали заместителя командира военного крыла ХАМАС. Отмечается, что мужчина был в машине, на которую напали в городе Сур. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля подтвердил нападение. Там заявили, что мужчина стоял за атаками на Израиль, которые совершили из Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

Ранее Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах с ХАМАС по заложникам.

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