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Российские военные сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении

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Alex Babenko/AP

Российские военные при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты Вооруженных ил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, передает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

По его словам, на данном направлении подразделения группировки сорвали попытку выдвижения группы украинской пехоты в районе севернее Никольского. Российские военнослужащие смогли уничтожить эту группу, сообщил Чехов.

Он также рассказал, что бойцы ВС РФ пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и северное Павловки. Автомобильная техника и личный состав противника уничтожены, заявил начальник пресс-центра.

Он отметил, что с помощью ударных дронов был уничтожен расчет гранатомета, автомобиль, шесть долговременных огневых точек и до 25 военных.

По словам Чехова, авиация и артиллерия нанесли огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной, 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Новодонецкого, Урожайного, Старомайорского, Макаровки и Новополя в Донецкой народной республике (ДНР).

Он указал, что общие потери противника составили до 65 ликвидированными и ранеными, две машины, склад боеприпасов.

«В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять минометных расчетов», — заключил начальник пресс-центра.

21 ноября в Минобороны РФ сообщили о «колоссальных» потерях ВСУ в Херсонской области.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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