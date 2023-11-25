Российские военные сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты Вооруженных ил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, передает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

По его словам, на данном направлении подразделения группировки сорвали попытку выдвижения группы украинской пехоты в районе севернее Никольского. Российские военнослужащие смогли уничтожить эту группу, сообщил Чехов.

Он также рассказал, что бойцы ВС РФ пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и северное Павловки. Автомобильная техника и личный состав противника уничтожены, заявил начальник пресс-центра.

Он отметил, что с помощью ударных дронов был уничтожен расчет гранатомета, автомобиль, шесть долговременных огневых точек и до 25 военных.

По словам Чехова, авиация и артиллерия нанесли огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной, 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Новодонецкого, Урожайного, Старомайорского, Макаровки и Новополя в Донецкой народной республике (ДНР).

Он указал, что общие потери противника составили до 65 ликвидированными и ранеными, две машины, склад боеприпасов.

«В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять минометных расчетов», — заключил начальник пресс-центра.

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