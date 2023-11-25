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ВСУ обстреляли ДНР 31 раз за сутки

СЦКК: украинские военные обстреляли ДНР 31 раз за сутки

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Reuters

Вооруженные силы Украины 31 раз за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ выпустили 103 различных боеприпаса по территории ДНР.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотников, которые пролетали над Крымским полуостровом. Также три вражеских дрона сбили над Волгоградской областью, добавили в ведомстве. Инцидент назвали попыткой террористической атаки с применением беспилотников самолетного типа.

Накануне дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадал один человек: мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей.

Ранее экипажи новейших танков Т-90М «Прорыв» провели подготовку к боям.

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