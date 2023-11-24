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Минобороны России сообщило об уничтожении украинского МиГ-29

МО: российская ПВО сбила на этой неделе самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 Украины

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militarizm.su

Системами ПВО России за неделю были сбиты самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщается в сводке российского Минобороны.

«В течение недели средствами противовоздушной обороны страны сбиты: самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.

В сводке также указано, что российские войска уничтожили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», две противокорабельные ракеты «Нептун», а также 176 беспилотных летательных аппаратов.

23 ноября сообщалось, что с помощью ПВО российские военные сбили вертолет ВСУ над Херсонской областью.

До этого оборонное ведомство страны заявляло об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в районе города Воздвиженка в Донецкой народной республике (ДНР).

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 255 вертолетов, 9165 беспилотных летательных аппаратов, заключили в Минобороны.

Ранее командир расчета РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» рассказал, что на Херсонском направлении все чаще встречается оружие НАТО.

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Операция на Украине
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