Около 175 млрд гривен (почти $5 млрд) из оборонного бюджета министерства обороны Украины планируют направить в следующем году на покупку ракетного вооружения и боеприпасов, еще 80 млрд ($2,2 млрд долларов) – на военную технику. Об этом сообщил заместитель министра оборонного ведомства Юрий Джигир, слова которого приводит Telegram-канал Минобороны Украины.

«На это направление из средств, запланированных на 2024 год, уйдет примерно 175 млрд гривен. На военную технику — около 80 млрд гривен. Следующим приоритетом является текущий ремонт поврежденной военной техники и закупка запчастей к ней», — отметил он.

Ранее посол Москвы в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что немецкое правительство с начала российской специальной военной операции потратило на военную помощь Украине €4,2 млрд. По его словам, на сегодняшний день Германия выделила €24 млрд на поддержку украинских властей во всех сферах.

До этого украинский антикоррупционный центр NGL.media сообщил, что Минкульт Украины потратил $1,6 млн долларов на англоязычное СМИ The Gaze, которое не получило соответствующую аудиторию на Западе.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.