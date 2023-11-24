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ВКС России получат новую партию истребителей Су-57 до конца года

«Ростех»: ОАК отправит в войска очередную партию Су-57 до конца 2023 года

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) до конца 2023 года передаст Воздушным космическим силам (ВКС) России очередную партию истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы «Ростеха».

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, созданный в ОКБ Сухого для замены истребителя Су-27. Серийно производится с 2018 года. Отличается малозаметностью в полете и повышенными боевыми характеристиками.

21 ноября сообщалось, что ОАК запатентовала двухместную версию Су-57.

Как и прежде, новый самолет предназначен для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей с помощью управляемого и неуправляемого вооружения. Эксперты отмечают, что двухместная версия может использоваться в качестве командного пункта управления при координированных действиях смешанных групп самолетов (управлять группой тяжелых беспилотников).

Новая двухместная кабина экипажа оснащена элементами управления для передачи приоритета управления от одного пилота к другому. Она будет иметь как минимум два многофункциональных панорамных индикатора для управления самолетом и вооружением.

14 ноября в «Ростехе» рассказали о росте боевых возможностей истребителя Су-57: его начинают оснащать двигателем второго этапа («изделие 30»).

Ранее за рубежом начали проявлять повышенный интерес к истребителю Су-57.

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