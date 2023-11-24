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СМИ: ВС РФ на Херсонском направлении все чаще сталкиваются с натовским вооружением

РИА Новости: на Херсонском направлении ВС РФ все чаще встречают вооружение НАТО

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Командир расчета РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» с позывным «Ротор» сообщил, что российским военным на Херсонском направлении в зоне спецоперации все чаще приходится сталкиваться с оружием, поставляемым Украине странами НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Военный отметил, что практически все вооружение, включая беспилотники, является натовским. Командир также указал, что операторы разведывательных дронов и расчеты РСЗО группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России наблюдают за обстановкой в районе Антоновского моста на Херсонщине и пресекают попытки Вооруженных сил Украины десантироваться на левый берег Днепра.

Накануне в Минобороны сообщили о «колоссальных» потерях ВСУ в Херсонской области. Части морской пехоты и силы специальных операций ВСУ несут «колоссальные» потери на Херсонском направлении, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, потери украинцев здесь «не просто большие, а чудовищные». Сальдо утверждает, что «наемники из заградотрядов» расстреливают эвакуированных тяжелораненых. О «тяжелых» боях сообщают и в Генштабе ВСУ.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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