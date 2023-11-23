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ЦАХАЛ объявил о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС в Хан-Юнисе

ЦАХАЛ утверждает, что уничтожил командующего ВМС ХАМАС в Хан-Юнисе

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Ammar Awad/Reuters

В Хан-Юнисе ликвидирован командующий военно-морскими силами ХАМАС Амар Абу Джалала. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Амар Абу Джалала был старшим офицером военно-морских сил Хамаса и участвовал в организации нескольких террористических атак на море, которые были предотвращены ЦАХАЛом», — сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Кроме Абу Джалала сообщается о ликвидации еще одного боевика радикальной организации — известно, что удар по Хан-Юнису нанесла боевая авиация.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция Израиля в Газе займет как минимум 2 месяца, пауза будет краткой.

Согласно прогнозу министра, в дальнейшем искусственно сформируется давление, чтобы вернуть еще больше похищенных заложников. Накануне Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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