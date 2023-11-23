В США заявили, что ВСУ не остановят Россию, если она пойдет на Киев

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут защитить Киев, если российские войска предпримут попытку наступления. Об этом он сказал в интервью для YouTube-канала Stephen Gardner.

«Они (российские военнослужащие. — «Газета.Ru») усиливают давление. Они могут пойти на Киев и перейти реку Днепр», — заявил Макгрегор.

По его словам, США до сих пор не заинтересованы в прекращении военных действий на Украине.

Ранее Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner, что украинская армия находится на грани краха из-за высокого уровня дезертирства среди военных. По словам Макгрегора, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть много командиров, которые сдают в плен целые небольшие подразделения, потому что они не могут эвакуировать раненых. Экс-советник главы Пентагона считает, что конфликт для Украины проигран, а у Владимира Зеленского уже есть несколько маршрутов для побега.

До этого РИА Новости, ссылаясь на данные Генпрокуратуры Украины, сообщало, что число случаев дезертирства в ВСУ увеличилось за последнее время в десятки раз. По информации ведомства, за девять месяцев текущего года из ВСУ совершили побег 4638 солдат, временно оставили часть 10 940, число самострелов увеличилось до 161.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.