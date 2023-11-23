В Кремле надеются, что Армения продолжит работу в формате ОДКБ

Россия рассчитывает, что Армения будет продолжать свое участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы обратили внимание на заявление, которое сделало министерство иностранных дел [Армении], [об] отсутствии каких-то планов отказываться от участия в дальнейшей работе этой организации», — заявил Песков.

Он отметил важность этого решения и выразил надежду продолжить сотрудничество с Ереваном в рамках ОДКБ. Пресс-секретарь подчеркнул, что в Кремле рассчитывают, что уже на следующем заседании организации армянская сторона будет более активно участвовать в работе.

В Саммите ОДКБ, проходящем в эти дни в Минске, принимают участие президенты России Владимир Путин, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон и хозяин форума – президент Белоруссии Александр Лукашенко. Армения от участия в саммите отказалась. Также она не участвовала в совете глав минобороны стран ОДКБ.

Ранее в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ российский генерал-полковник Андрей Сердюков был утвержден в должности начальника Объединенного штаба организации.