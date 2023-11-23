Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста Максудова

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова. Видеозапись заявления главы оборонного ведомства опубликована в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Когда только получил эту информацию, мне докладывали — везем. Есть надежда. Но, к сожалению, большая кровопотеря. <…> Я [выражаю] наши соболезнования всему журналистскому корпусу», — сказал Шойгу.

22 ноября Минобороны РФ сообщало, что на российскую съемочную группу был сброшен с дрона осколочный боеприпас. В результате был ранен корреспондент Борис Максудов, его отвезли в военный госпиталь.

23 ноября журналист Владимир Соловьев заявил в эфире телеканала «Соловьев LIVE», что Максудов скончался.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что раненному в Донецке журналисту «Известий» сделали операцию.