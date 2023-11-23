Российские военные сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины в районе Приютного на Южно-Донецком направлении, уничтожив штурмовую группу теробороны. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов на видео, опубликованном в Telegram--канале Минобороны России.

«Уничтожена штурмовая группа 127-й бригады территориальной обороны ВСУ», — сообщил он

По информации пресс-центра, атаку украинских диверсантов удалось отбить с помощью армейской авиации, ракетных войск и огня артиллерийских батарей. Удары пришлись по сосредоточению живой силы и техники противника в районе Новомихайловки в Донецкой народной республике.

«Потери противника составили 2 боевые бронированные машины, 2 единицы автомобильной техники и до 60 боевиков убитыми и ранеными», — сказал Чехов.

До этого Минобороны сообщило, что российские Су-25 уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что на фронте для украинских военных сложилась сложная, но контролируемая ситуация.