Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Порядка 30 ракет были выпущены с территории Ливана по северному Израилю

Ynet: порядка 30 ракет были выпущены с территории Ливана по северному Израилю

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Порядка 30 ракет были выпущены по северному Израилю с территории Ливана в ходе последнего обстрела, сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на источники среди военных.

По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), воздушная тревога на севере страны срабатывала пять раз с утра четверга 23 ноября.

Ливанское движение «Хезболла» сообщило, что в ходе последнего ракетного залпа по территории Израиля было выпущено 48 ракет, пишет портал.

Сообщается, что в результате обстрела пострадали два дома в кибуце Менара в Верхней Галилее. Представитель пожарно-спасательной службы сообщила, что пожарные ликвидировали несколько случаев возгорания, вызванных падением сбитых снарядов.

До этого ЦАХАЛ сообщил о шести ракетных пусках, произведенных по израильскому городу Кирьят-Шмона, находящемуся недалеко от границы с Ливаном.

Палестино-израильский конфликт обострился после прорыва тысяч боевиков из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа.

Ранее хуситы в Йемене запустили баллистические ракеты по Израилю.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий