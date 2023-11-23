Порядка 30 ракет были выпущены с территории Ливана по северному Израилю

Порядка 30 ракет были выпущены по северному Израилю с территории Ливана в ходе последнего обстрела, сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на источники среди военных.

По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), воздушная тревога на севере страны срабатывала пять раз с утра четверга 23 ноября.

Ливанское движение «Хезболла» сообщило, что в ходе последнего ракетного залпа по территории Израиля было выпущено 48 ракет, пишет портал.

Сообщается, что в результате обстрела пострадали два дома в кибуце Менара в Верхней Галилее. Представитель пожарно-спасательной службы сообщила, что пожарные ликвидировали несколько случаев возгорания, вызванных падением сбитых снарядов.

До этого ЦАХАЛ сообщил о шести ракетных пусках, произведенных по израильскому городу Кирьят-Шмона, находящемуся недалеко от границы с Ливаном.

Палестино-израильский конфликт обострился после прорыва тысяч боевиков из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа.

Ранее хуситы в Йемене запустили баллистические ракеты по Израилю.