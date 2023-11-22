Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне призвали предоставить Украине средства ПВО в преддверии зимы

Глава Пентагона Остин призвал группу помощи Украины предоставить Киеву ПВО

close
100%
Kai Pfaffenbach/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал контактную группу по оказанию военной помощи Украине предоставить Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО) в преддверии наступающей зимы. Его слова передает РИА Новости.

«Поскольку Украина сталкивается с очередной военной зимой, я призываю эту группу предоставить Украине средства ПВО для защиты ее народа», — сказал Остин.

До этого Остин пообещал Украине военную помощь в долгосрочной перспективе. Глава Пентагона прибыл в украинскую столицу 20 ноября для того, как он отметил сам, чтобы передать важное послание: США поддерживают Украину и продолжат это делать в долгосрочной перспективе.

В ходе своего визита в Киев Остин также объявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине очередной транш военной помощи на $100 млн.

Министр обороны США указывал на необходимость поддерживать прямые контакты с российским коллегой Сергеем Шойгу.

12 ноября Остин провел телефонные переговоры с украинским министром обороны Рустемом Умеровым. В ходе беседы главы военных ведомств обменялись мнениями по поводу последних событий в зоне боевых действий.

Ранее стало известно, что США тайно передали Украине одну из самых мощных бронемашин для разминирования.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий