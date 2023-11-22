В Пентагоне призвали предоставить Украине средства ПВО в преддверии зимы

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал контактную группу по оказанию военной помощи Украине предоставить Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО) в преддверии наступающей зимы. Его слова передает РИА Новости.

«Поскольку Украина сталкивается с очередной военной зимой, я призываю эту группу предоставить Украине средства ПВО для защиты ее народа», — сказал Остин.

До этого Остин пообещал Украине военную помощь в долгосрочной перспективе. Глава Пентагона прибыл в украинскую столицу 20 ноября для того, как он отметил сам, чтобы передать важное послание: США поддерживают Украину и продолжат это делать в долгосрочной перспективе.

В ходе своего визита в Киев Остин также объявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине очередной транш военной помощи на $100 млн.

Министр обороны США указывал на необходимость поддерживать прямые контакты с российским коллегой Сергеем Шойгу.

12 ноября Остин провел телефонные переговоры с украинским министром обороны Рустемом Умеровым. В ходе беседы главы военных ведомств обменялись мнениями по поводу последних событий в зоне боевых действий.

Ранее стало известно, что США тайно передали Украине одну из самых мощных бронемашин для разминирования.