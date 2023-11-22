ПВО Сирии ведет огонь по воздушным целям над Дамаском

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии ведут огонь по воздушным целям над южными районами Дамаска. Об этом сообщила государственная радиостанция Sham FM.

По ее данным, сирийская столица атакована израильскими войсками.

«Сегодня примерно в 15:10 сионистский противник осуществил воздушную агрессию двумя ракетами со стороны оккупированных сирийских Голанских высот по некоторым точкам в окрестностях города Дамаск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ответным огнем была сбита одна из ракет.

Корреспондент Sham FM в Дамаске сообщает, что в небе над городом постоянно звучат взрывы. По его информации, хлопки являются результатом действий средств ПВО, реагирующих на вражеские цели.

Целью ракетной атаки, по мнению источника, был район Бахдалии в Сайида-Зейнаб. Информации о жертвах не поступало.

До этого американское министерство обороны сообщило, что войска США в Сирии и Ираке 66 раз подверглись атакам.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.