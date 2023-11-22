Глава МИД Израиля прокомментировал ситуацию с заложниками в Газе

Глава израильского министерства иностранных дел Эли Коэн в эфире радио «Галей ЦАХАЛ» заявил, что первая группа заложников радикального движения ХАМАС в секторе Газа должна быть освобождена в четверг, 23 ноября, в рамках достигнутой ранее сделки о прекращении огня.

«Завтра должен начаться процесс освобождения первых заложников», — заявил министр.

Других подробностей глава внешнеполитического ведомства приводить не стал.

Незадолго до этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорным процессом, писала, что сделка ХАМАС и Израиля по обмену заложников пройдет в два этапа, сначала будут отпущены 50 человек, а затем — еще 30 человек.

Перед этим старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев говорил, что Израиль и ХАМАС могут начать обмен заложниками 23 ноября, если сделка будет одобрена правительством и Верховным судом Израиля.

Ранее Нетаньяху прокомментировал ситуацию с заложниками в секторе Газа.