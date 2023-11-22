Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Израиля прокомментировал ситуацию с заложниками в Газе

Глава МИД Израиля Коэн ожидает, что первых заложников в Газе освободят в четверг

close
100%
David W Cerny/Reuters

Глава израильского министерства иностранных дел Эли Коэн в эфире радио «Галей ЦАХАЛ» заявил, что первая группа заложников радикального движения ХАМАС в секторе Газа должна быть освобождена в четверг, 23 ноября, в рамках достигнутой ранее сделки о прекращении огня.

«Завтра должен начаться процесс освобождения первых заложников», — заявил министр.

Других подробностей глава внешнеполитического ведомства приводить не стал.

Незадолго до этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорным процессом, писала, что сделка ХАМАС и Израиля по обмену заложников пройдет в два этапа, сначала будут отпущены 50 человек, а затем — еще 30 человек.

Перед этим старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев говорил, что Израиль и ХАМАС могут начать обмен заложниками 23 ноября, если сделка будет одобрена правительством и Верховным судом Израиля.

Ранее Нетаньяху прокомментировал ситуацию с заложниками в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий