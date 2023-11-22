В Черном море уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что 22 ноября в акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины.

Российские военные обнаружили их в западной части моря.

Все они были уничтожены. Других подробностей на текущий момент нет.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение было временно ограничено и запущено в реверсивном режиме в ночь на 18 июля.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.