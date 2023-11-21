Шойгу рассказал о переподчинении флотов и Каспийской флотилии главкому ВМФ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу объявил, что все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главнокомандующему Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Он отметил, что это позволит более эффективно управлять флотом, а также установить единую систему планирования применения и подготовке группировок ВМФ. По словам Шойгу, работы по данному направлению завершаются.

На коллегии Минобороны Шойгу также сообщил, что доля современных кораблей в составе ядерной триады России достигла 100%, то есть ядерная триада страны полностью укомплектована.

До этого Шойгу заявлял, что объемы закупок и ремонта вооружений для Вооруженных сил России в 2024 году возрастут. Он добавил, что с учетом сегодняшних реалий необходимо обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники.

Также глава ведомства уверен, что нужно нарастить производственные возможности предприятий ОПК по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов вооружения.

Ранее сообщалось, что Ясненское ракетное соединение переведут на комплекс «Авангард».