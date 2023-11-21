Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шойгу рассказал о переподчинении флотов и Каспийской флотилии главкому ВМФ

Шойгу: все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу объявил, что все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главнокомандующему Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Он отметил, что это позволит более эффективно управлять флотом, а также установить единую систему планирования применения и подготовке группировок ВМФ. По словам Шойгу, работы по данному направлению завершаются.

На коллегии Минобороны Шойгу также сообщил, что доля современных кораблей в составе ядерной триады России достигла 100%, то есть ядерная триада страны полностью укомплектована.

До этого Шойгу заявлял, что объемы закупок и ремонта вооружений для Вооруженных сил России в 2024 году возрастут. Он добавил, что с учетом сегодняшних реалий необходимо обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники.

Также глава ведомства уверен, что нужно нарастить производственные возможности предприятий ОПК по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов вооружения.

Ранее сообщалось, что Ясненское ракетное соединение переведут на комплекс «Авангард».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий