Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на Купянском направлении составили до 25 военных. Об. этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что российские подразделения Западной группировки войск с помощью авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Все случилось в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области.

Помимо людей украинские военные потерли два автомобиля.

До этого российские военные смогли нанести поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Работино и Новопрокоповка в Запорожской области. По данным Минобороны, украинская сторона потеряла на Запорожском направлении порядка 75 военных, две бронированные машины и гаубицу Д-20.

Также Минобороны России заявляло, что из-за потерь и дезертирства ВСУ набирают в бригады заключенных. А 10 ноября украинский военнопленный Виталий Гурин рассказал, что в подразделении ВСУ, в котором он служил, 80% состава представляли уголовники.

Ранее Минобороны показало кадры допроса бойцов иностранного легиона ВСУ.